Война в Украине - какие причины СОЧ в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Случаи самовольного оставления части военными зависят от разных причин. Говорить о "несносных условиях" в каждой бригаде нельзя.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" в субботу, 16 ноября.

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Зеленский отметил, что говорить о "невыносимых условиях" в каждой бригаде нельзя, ведь бойцы оставляют даже "идеальные" воинские части.

"Есть разные бригады, разная подготовка, разное моральное состояние военных. В целом сложно говорить об этом. "Невыносимые условия". Например, бригада, которая является, может так некорректно говорить, идеальной: там нормальное обучение, отбор, атмосфера среди личного состава. И даже в таких бригадах есть моменты с СОЧ, с дезертирством", — отметил глава государства.

Он добавил, что причин есть множество и выделить какую-то основную невозможно.

"Это война. Есть время, есть усталость. Есть человек боится. Разные примеры. Мы не можем сказать, что невыносимые условия в этой бригаде. Это несправедливо. Война невыносима в целом. Но я не хотел бы обобщать вещи, связанные с СОЧ и так далее. Разные причины, разные люди, разное отношение", — подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что в большинстве украинская армия сильная, а люди — героические.

"И понимают, что такое мобилизация и что такое война против России. Или за Украину. Потому что это они против нас воюют", — отметил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что после утверждения в мае закона о мобилизации количество мобилизованных лиц недостаточно. По его словам, информация о 500 тысячах граждан ложная.

Ранее мы писали, что Президент Украины назвал условия переговоров с Россией. Зеленский отметил, что они будут возможны только тогда, когда Украина будет не сама и будет сильной.