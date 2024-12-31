Закон об отсрочке и демобилизации: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, подписал закон об отсрочке от мобилизации и демобилизации. Теперь украинцы, которые были в российском плену, смогут служить в армии только по собственному желанию.

Об этом говорится в карточке законопроекта 12104.

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Отсрочка и демобилизация

Согласно тексту закона, от мобилизации будут освобождены граждане, которых вооруженная агрессия России лишила личной свободы — они находились в российском плену. Такие лица могут быть призваны на службу только по собственному желанию.

Также отсрочку от мобилизации получат люди, родные которых считаются пропавшими без вести или погибшими на войне. Речь идет о близких родственниках: муже, жене, сыне, дочери, отце, матери или родных братьев и сестер.

Отметим, что Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект еще 20 ноября 304 голосами "за".

Напомним, руководители и уполномоченные лица компаний теперь могут онлайн аннулировать бронирование военнообязанных работников на портале "Дія". На результат ждать нужно около суток.

Также в Украине разрешили бронировать священников от мобилизации.