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Збирають одразу по 40 людей — у ДПСУ поділилися новою схемою для ухилянтів

6 липня 2024 22:42
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Любомир Кучер
Редактор
Ухилянтів тепер намагаються переправити за кордон одразу по 40 людей
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: скриншот з відео
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні майже щодня військовозобов'язані намагаються незаконно виїхати за кордон. Для цього організатори схем для ухилянтів почали збирати одразу по 40 та більше людей.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ми — Україна у суботу, 6 липня.

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Спроби ухилянтів виїхати за кордон

За словами Демченка, спроби незаконного перетину кордону фіксують також і на пунктах пропуску, однак частіше це відбувається у "зеленій зоні" кордону.

"Бачимо зухвалість злочинних груп, які обіцяють людям сприяння у незаконному перетину кордону і беруть за це гроші — вони починають формувати групи з 20-30-40 людей", — сказав він.

Речник ДПСУ зазначив, що такі групи одномоментно намагаються максимально близько довезти до кордону, звідки вже ті здійснюють спроби перетнути кордон.

Нагадаємо, на Закарпатті четверо ухилянтів заплатили місцевому мешканцю, щоб той провів їх до кордону. Також чоловік спорядив "клієнтів" надувними кругами, щоб ті могли перепливти Тису.

 Крім того, українець намагався незаконно перетнути кордон та потрапити до Польщі. Для цього він зістрибнув з потяга, однак зламав ногу та розбив голову.

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