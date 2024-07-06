Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Собирают сразу по 40 человек — в ГПСУ поделились новой схемой для уклонистов arrow

Собирают сразу по 40 человек — в ГПСУ поделились новой схемой для уклонистов

6 июля 2024 22:42
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Уклонян теперь пытаются переправить за границу сразу по 40 человек
Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: скриншот с видео
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине почти каждый день военнообязанные пытаются незаконно уехать за границу. Для этого организаторы схем для уклонистов начали собирать сразу по 40 и более человек.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ми — Україна в субботу, 6 июля.

Читайте также:

Попытки уклонистов выехать за границу

По словам Демченко, попытки незаконного пересечения границы фиксируют также и на пунктах пропуска, однако чаще это происходит в "зеленой зоне" границы.

"Видим дерзость преступных групп, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы и берут за это деньги — они начинают формировать группы из 20-30-40 человек", — сказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что такие группы одномоментно пытаются максимально близко довезти до границы, откуда те уже предпринимают попытки пересечь границу.

Напомним, в Закарпатье четверо уклонистов заплатили местному жителю, чтобы тот провел их до границы. Также мужчина снарядил "клиентов" надувными кругами, чтобы те могли переплыть Тису.

Кроме того, украинец пытался незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Для этого он спрыгнул с поезда, однако сломал ногу и разбил голову.

граница пограничники побег мобилизация военнообязанные уклонисты мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование