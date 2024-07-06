Уклонян теперь пытаются переправить за границу сразу по 40 человек

Собирают сразу по 40 человек — в ГПСУ поделились новой схемой для уклонистов
В Украине почти каждый день военнообязанные пытаются незаконно уехать за границу. Для этого организаторы схем для уклонистов начали собирать сразу по 40 и более человек.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ми — Україна в субботу, 6 июля.
Попытки уклонистов выехать за границу
По словам Демченко, попытки незаконного пересечения границы фиксируют также и на пунктах пропуска, однако чаще это происходит в "зеленой зоне" границы.
"Видим дерзость преступных групп, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы и берут за это деньги — они начинают формировать группы из 20-30-40 человек", — сказал он.
Спикер ГПСУ отметил, что такие группы одномоментно пытаются максимально близко довезти до границы, откуда те уже предпринимают попытки пересечь границу.
Напомним, в Закарпатье четверо уклонистов заплатили местному жителю, чтобы тот провел их до границы. Также мужчина снарядил "клиентов" надувными кругами, чтобы те могли переплыть Тису.
Кроме того, украинец пытался незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Для этого он спрыгнул с поезда, однако сломал ногу и разбил голову.
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