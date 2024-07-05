Українець отримав травми після невдалої спроби перетнути кордон

Потяг. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Українець намагався незаконно перетнути кордон та потрапити до Польщі. Для цього він зістрибнув з потяга, однак зламав ногу та розбив голову.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Травмованого чоловіка врятували прикордонники. Українець зі зламаною ногою та розбитою головою лежав біля залізничної колії за 2 км від кордону з Польщею. Після надання медичної допомоги він розповів, що зістрибнув з потяга Київ-Чоп, як йому це порадили в одному з анонімних Telegram-каналів.

Чоловік, який травмувався під час спроби перетнути кордон. Фото: ДПСУ

"А щоб незаконно перетнути кордон запасся туристичним спорядженням — спальником, карематом, трекінговими кросівками, дощовиком та мотузкою. Натомість "подорож" завершилася в кареті швидкої допомоги, яку йому викликали прикордонники", — йдеться у повідомленні.

Чоловік, який травмувався під час спроби перетнути кордон. Фото: ДПСУ

Чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав антирекорд затриманих під час спроби нелегально перетнути кордон. За його словами, протягом останнього часу стало значно більше зухвалих спроб покинути країну.

Також у Держбюро розслідувань розпочали досудове розслідування смерті українця, який хотів нелегально перетнути україно-румунський кордон у Вижницькому районні Чернівецькій області. Там його було вбито українським прикордонником.