Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Законопроект о мобилизации — Безуглая рассказала, что предлагают изменить для лиц с инвалидностью arrow

Законопроект о мобилизации — Безуглая рассказала, что предлагают изменить для лиц с инвалидностью

7 марта 2024 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Законопроект о мобилизации — Безуглая рассказала, что предлагают изменить для лиц с инвалидностью
Заседание комитета ВРУ по национальной безопасности, обороны и разведки. Фото: t.me/marybezuhla
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в четверг, 7 марта, продолжил рассмотрение законопроекта о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета. Впервые в заседании принял участие глава "Национальной ассамблеи инвалидов Украины" и Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.

Об этом рассказала нардеп Марьяна Безуглая в Telegram.

Читайте также:

Изменения для лиц с инвалидностью

По словам Безуглой, на заседании говорили о лицах с инвалидностью.

"Отмечаю, снова говорили, а не голосовали правки. То есть до сих пор, ни одна из 4 195 поданных правок не проголосована", — отметила нардеп.

Сушкевич настаивал, что:

  • все лица с инвалидностью должны быть мобилизованы только добровольно;
  • лицо с инвалидностью должно иметь право выбрать себе смотрителя;
  • не нужно дополнительного подтверждения для І-ІІ группы при оформлении сиделки.

Безуглая подчеркнула, что поддерживает его предложения.

"Когда я в очередной раз обратила внимание, что мы до сих пор не перешли к конкретным поправкам, а экспертов можно было привлечь раньше, и что приглашенным гостям не дали возможность договорить, мне попытались выключить микрофон", — рассказала Безуглая.

null
Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Александр Федиенко заверил, что законопроект о мобилизации особо не изменит вопрос о демобилизации. Он подчеркнул, что Генеральный штаб Вооруженных сил уже давно должен был провести ротацию.

Также командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк рассказал, как в Украине будут готовить к войне только что мобилизованных мужчин. По его словам, их должны обучать инструкторы по боевому опыту.

Верховная Рада
Марьяна Безуглая
украинцы
Украина
нардепы
мобилизация
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта