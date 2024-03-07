Законопроект о мобилизации — Безуглая рассказала, что предлагают изменить для лиц с инвалидностью

Заседание комитета ВРУ по национальной безопасности, обороны и разведки. Фото: t.me/marybezuhla

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в четверг, 7 марта, продолжил рассмотрение законопроекта о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета. Впервые в заседании принял участие глава "Национальной ассамблеи инвалидов Украины" и Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.

Об этом рассказала нардеп Марьяна Безуглая в Telegram.

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Изменения для лиц с инвалидностью

По словам Безуглой, на заседании говорили о лицах с инвалидностью.

"Отмечаю, снова говорили, а не голосовали правки. То есть до сих пор, ни одна из 4 195 поданных правок не проголосована", — отметила нардеп.

Сушкевич настаивал, что:

все лица с инвалидностью должны быть мобилизованы только добровольно;

лицо с инвалидностью должно иметь право выбрать себе смотрителя;

не нужно дополнительного подтверждения для І-ІІ группы при оформлении сиделки.

Безуглая подчеркнула, что поддерживает его предложения.

"Когда я в очередной раз обратила внимание, что мы до сих пор не перешли к конкретным поправкам, а экспертов можно было привлечь раньше, и что приглашенным гостям не дали возможность договорить, мне попытались выключить микрофон", — рассказала Безуглая.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Александр Федиенко заверил, что законопроект о мобилизации особо не изменит вопрос о демобилизации. Он подчеркнул, что Генеральный штаб Вооруженных сил уже давно должен был провести ротацию.

Также командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк рассказал, как в Украине будут готовить к войне только что мобилизованных мужчин. По его словам, их должны обучать инструкторы по боевому опыту.