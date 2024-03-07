Законопроект о мобилизации — Безуглая рассказала, что предлагают изменить для лиц с инвалидностью
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в четверг, 7 марта, продолжил рассмотрение законопроекта о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета. Впервые в заседании принял участие глава "Национальной ассамблеи инвалидов Украины" и Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.
Об этом рассказала нардеп Марьяна Безуглая в Telegram.
Изменения для лиц с инвалидностью
По словам Безуглой, на заседании говорили о лицах с инвалидностью.
"Отмечаю, снова говорили, а не голосовали правки. То есть до сих пор, ни одна из 4 195 поданных правок не проголосована", — отметила нардеп.
Сушкевич настаивал, что:
- все лица с инвалидностью должны быть мобилизованы только добровольно;
- лицо с инвалидностью должно иметь право выбрать себе смотрителя;
- не нужно дополнительного подтверждения для І-ІІ группы при оформлении сиделки.
Безуглая подчеркнула, что поддерживает его предложения.
"Когда я в очередной раз обратила внимание, что мы до сих пор не перешли к конкретным поправкам, а экспертов можно было привлечь раньше, и что приглашенным гостям не дали возможность договорить, мне попытались выключить микрофон", — рассказала Безуглая.
Напомним, народный депутат Александр Федиенко заверил, что законопроект о мобилизации особо не изменит вопрос о демобилизации. Он подчеркнул, что Генеральный штаб Вооруженных сил уже давно должен был провести ротацию.
Также командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк рассказал, как в Украине будут готовить к войне только что мобилизованных мужчин. По его словам, их должны обучать инструкторы по боевому опыту.
Читайте Новини.LIVE!