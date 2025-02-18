Хто зможе обійняти посаду інструктора із загальновійськової підготовки громадян — зміни від Кабміну

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: mil.in.ua

В Україні посилили вимоги до людей, які можуть бути інструкторами із загальновійськової підготовки громадян. Відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів України.

Про це в понеділок, 17 лютого, повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

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Обійняти посаду інструктора може людина, яка є учасником бойових дій та захищала Україну в період від 2014 року. У відомостві зазначили, що Україна веде боротьбу проти російських окупантів вже 11 років, тому саме ветерани, які безпосередньо брали участь у цій війні, можуть якісно підготувати громадян до можливих викликів і критичних ситуацій.

"Тільки ветерани, які мають реальний бойовий досвід, можуть ефективно передавати практичні знання та навички. Вони навчать не лише базовим військовим дисциплінам, а й розумінню реальної ситуації на полі бою, що є критично важливим для підготовки потенційних учасників національного спротиву", — заявила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Нагадаємо, в Україні з'явиться застосунок "Ветеран+", де ветеранам надаватимуть державні послуги. Запустити його планують до кінця лютого.

Раніше заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів повідомив кількість ветеранів в Україні. Їх наразі понад мільйон.