Кто сможет занять должность инструктора по общевойсковой подготовке граждан — изменения от Кабмина

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: mil.in.ua

В Украине ужесточили требования к людям, которые могут быть инструкторами по общевойсковой подготовке граждан. Соответствующие изменения утвердил Кабинет Министров Украины.

Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

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Занять должность инструктора может человек, который является участником боевых действий и защищал Украину в период с 2014 года. В ведомстве отметили, что Украина ведет борьбу против российских оккупантов уже 11 лет, поэтому именно ветераны, которые непосредственно участвовали в этой войне, могут качественно подготовить граждан к возможным вызовам и критическим ситуациям.

"Только ветераны, которые имеют реальный боевой опыт, могут эффективно передавать практические знания и навыки. Они научат не только базовым военным дисциплинам, но и пониманию реальной ситуации на поле боя, что является критически важным для подготовки потенциальных участников национального сопротивления", — заявила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Напомним, в Украине появится приложение "Ветеран+", где ветеранам будут предоставлять государственные услуги. Запустить его планируют до конца февраля.

Ранее заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов сообщил количество ветеранов в Украине. Их сейчас более миллиона.