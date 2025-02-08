Застосунок "Ветеран+" — стала відомо, коли запустять

Військовий тримає в руках телефон. Фото: Depositphotos

Для українських ветеранів запустять спеціальний застосунок — "Ветеран+". Там можна буде отримати державні послуги та знижки.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Коли запустять застосунок "Ветеран+"

"Наш наступний крок разом з іншими міністерствами — це застосунок "Ветеран+". Це сервіс з надання послуг державою ветеранам", — зазначив Рустем Умєров.

Запустити застосунок "Ветеран+" планують до кінця лютого. У додатку можна буде отримати держпослуги, а також скористатись знижками на пальне, покупки в супермаркетах, ТРЦ й не тільки.

Нагадаємо, в Україні ветерани, а також особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та родини загиблих військових можуть стати на квартирний облік, аби отримати житло. Для цього потрібно подати заяву.

Процедуру отримання статусу учасника бойових дій вдосконалили. Тепер всі дані будуть проходити через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.