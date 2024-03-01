Общая мобилизация — какие профессии нужны на фронте в первую очередь

Очереди в военкомате. Фото: https://rivne1.tv/

В Украине Верховная Рада готовится рассмотреть новый законопроект о мобилизации и военной службе. В частности, он предусматривает создание списка специальностей, которые в первую очередь необходимы для Сил обороны.

Руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков рассказал в интервью Кременчугскому телеграфу, какие специальности сейчас нужны в ВСУ и кого призывают.

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Какие специальности нужны

Чиновники силовых структур часто идут в ряды Вооруженных сил Украины добровольно. К таким службам относятся Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная полиция, особенно, если у сотрудников уже есть офицерское звание.

Кроме того, призывают всех военнообязанных мужчин, вызванных в ТЦК повесткой, а не пришедших добровольно.

"Мы мобилизуем тех, кто согласно закону подлежит мобилизации и не забронирован. На сегодняшний день очень много случаев, когда служащие из других силовых структур — ГСЧС, Национальной полиции, — имеющие офицерские спецзвания, призываются в ряды ВСУ в добровольном порядке и уже проходят службу в ВСУ", ― сообщил Волков.

Он подчеркнул, что службу эти люди проходят в тех званиях, где были на прежнем месте работы.

Руководитель ТЦК также уточнил, что после двух лет полномасштабной войны существует значительный список должностей в Силах обороны, который должен закрываться по призыву военнообязанных. Среди востребованных — операторы FPV-дронов и штурмовики.

"У нас очень большой спектр выбора профессий и должностей в ВСУ. Это и операторы FPV-дронов, и пехотинцы-штурмовики и другие", — отметил военный.

Ранее мы сообщали, что легендарный полк "Азов" ищет специалистов разных специальностей в бригады и другие подразделения. Среди них танкисты с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы, а также готовностью к долгому пребыванию в закрытом пространстве.

Все военнообязанные мужчины в Украине должны состоять на военном учете и регулярно обновлять свои данные в ТЦК и СП. Это правило распространяется и на некоторые категории женщин.