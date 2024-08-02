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За що найчастіше судили мобілізованих в'язнів та кому з них не дозволяють іти на фронт — статистика

2 серпня 2024 20:27
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
За що були засуджені мобілізовані в'язні та кому відмовляють у судах — статистика
Рекрутери вербують в’язнів в одній з українських колоній. Фото: СNN
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Останні дані свідчать, що більшість осіб, які перебували у в’язницях та тепер проходять службу в Збройних силах України, були засуджені за тяжкі злочини. Приблизно 40% мобілізованих колишніх ув’язнених мають попередні судимості.

Про це повідомило видання NGL.media.

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Мобілізація ув'язнених

Зокрема, переважна частина таких осіб має кримінальне минуле, пов'язане з крадіжками, грабежами, розбоями або тяжкими тілесними ушкодженнями, деякі з яких призвели до смерті потерпілих. Ці особи, як правило, отримують лише стрілецькі посади, тоді як роль санітарів, кухарів чи водіїв отримують одиниці.

Близько 40% мобілізованих в'язнів мають попередні судимості. Це є суттєвим показником, оскільки серед усіх засуджених останніх кількох років частка раніше судимих становить 25-26%.

Одним із яскравих прикладів є Дмитро Страшніков, 35-річний мешканець Харківщини, який відбув п’ять з половиною років за крадіжку. Раніше він вже неодноразово потрапляв у поле зору правосуддя за подібні злочини, провівши в загальному близько 16 років у в’язницях, починаючи з 15-річного віку.

Ще один приклад — Андрій Сєров з Дніпропетровщини, 50 років, який відсидів близько 26 років за умисне вбивство, зберігання вогнепальної зброї, розбій та крадіжки. Останній раз його засудили за шахрайство та викрадення автомобіля.

Кому відмовляють у мобілізації

Не всі засуджені, які бажають приєднатися до ЗСУ, отримують таку можливість. NGL.media зафіксувало 47 випадків відмов, з яких у 23 випадках самі засуджені передумали мобілізуватися, а в 24 випадках суди відмовили в умовно-достроковому звільненні. Причини відмов варіюються від невідповідності психологічному відбору або ВЛК до правових обмежень, наприклад осіб, засуджених за розбещення неповнолітніх, які не можуть бути мобілізовані.

Особливу увагу привертає суддя Дзержинського райсуду Кривого Рогу Наталія Літвіненко, яка відмовила у мобілізації 11 засудженим, попри те, що вони мали всі необхідні дозволи та не входили до списку осіб, обмежених до мобілізації. Наприклад, вона відмовила у мобілізації Олександра Кошелева, засудженого за вбивство власного батька, пояснивши, що ЗСУ є колективом, де бійці повинні довіряти один одному, а не бути місцем для перевиховання. Прокуратура оскаржила це рішення, і Дніпровський апеляційний суд визнав підстави для відмови недостатнім.

Наталія Літвіненко відмовила Владиславу Ковалю, ув’язненому у місцевій виправній колонії, у можливості мобілізації. Коваль систематично порушує внутрішній режим колонії, відмовляється від виконання робіт і намагається досягти високого становища у злочинній ієрархії. Прокуратура вирішила оскаржити це рішення в апеляційному суді, проте рішення поки що не ухвалене.

За що були засуджені мобілізовані в'язні

За два місяці до ЗСУ мобілізували понад 3600 ув'язнених. З них за:

  • крадіжку — 1683 колишніх ув'язнених;
  • грабіж — 430 колишніх ув'язнених;
  • тяжкі тілесні ушкодження — 403 колишніх ув'язнених;
  • розбій — 309 колишніх ув'язнених;
  • викрадення авто — 261 колишній ув'язнений;
  • торгівля наркотиками — 234 колишніх ув'язнених;
  • дезертирство — 164 колишніх ув'язнених;
  • шахрайство — 153 колишніх ув'язнених;
  • поводження зі зброєю — 118 колишніх ув'язнених;
  • викрадення документів — 99 колишніх ув'язнених;
  • легкі тілесні ушкодження — 61 колишній ув'язнений;
  • ДТП з потерпілими — 57 колишніх ув'язнених;
  • хуліганство — 41 колишніх ув'язнених;
  • умисне вбивство — 38 колишніх ув'язнених.
Найпоширеніші статті, за якими відбували покарання мобілізовані з в'язниць. Фото: NGL media
Найпоширеніші статті, за якими відбували покарання мобілізовані з в'язниць. Фото: NGL media

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20:27 За що найчастіше судили мобілізованих в'язнів та кому з них не дозволяють іти на фронт — статистика

20:27 На польському кордоні три місяці ремонтуватимуть КПП — рух буде ускладнено

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20:18 В ТЦК виписують штрафи чоловікам, які оновили дані у Резерв+ — які рішення ухвалюють суди

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

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19:55 Боксерка з Тайваню з чоловічими гормонами виграла бій на Олімпіаді-2024

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