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За что чаще судили мобилизованных заключенных и кому из них не разрешают идти на фронт — статистика

2 августа 2024 20:27
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
За что были осуждены мобилизованные заключенные и кому отказывают в судах - статистика
Рекрутеры вербуют заключенных в одной из украинских колоний. Фото: СNN
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Последние данные свидетельствуют, что большинство лиц, которые находились в тюрьмах и теперь проходящих службу в Вооруженных силах Украины были осуждены за тяжкие преступления. Приблизительно 40% мобилизованных бывших заключенных имеют предварительные судимости.

Об этом сообщило издание NGL.media.

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Мобилизация заключенных

В частности, подавляющая часть таких лиц имеет криминальное прошлое, связанное с кражами, грабежами, разбоями или тяжкими телесными повреждениями, некоторые из которых привели к смерти потерпевших. Эти лица, как правило, получают только стрелковые должности, в то время как роль санитаров, поваров или водителей получают единицы.

Около 40% мобилизованных заключенных имеют предварительные судимости. Это является существенным показателем, поскольку среди всех осужденных за последние несколько лет доля ранее судимых составляет 25-26%.

Одним из ярких примеров является Дмитрий Страшников, 35-летний житель Харьковщины, отбывший пять с половиной лет за кражу. Ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения правосудия за подобные преступления, проведя в общей сложности около 16 лет в тюрьмах, начиная с 15-летнего возраста.

Еще один пример – Андрей Серов из Днепропетровщины, 50 лет, отсидевший около 26 лет за умышленное убийство, хранение огнестрельного оружия, разбой и кражи. Последний раз его осудили за мошенничество и угон автомобиля.

Кому отказывают в мобилизации

Не все осужденные, желающие присоединиться к ВСУ, получают такую возможность. NGL.media зафиксировало 47 случаев отказов, из которых в 23 случаях сами осужденные передумали мобилизоваться, а в 24 случаях суды отказали в условно-досрочном увольнении. Причины отказов варьируются от несоответствия психологическому отбору или ВЛК до правовых ограничений, например лиц, осужденных за развращение несовершеннолетних, которые не могут быть мобилизованы.

Особое внимание привлекает судья Дзержинского райсуда Кривого Рога Наталья Литвиненко, которая отказала в мобилизации 11 осужденным, несмотря на то, что у них были все необходимые разрешения и не входили в список лиц, ограниченных в мобилизацию. К примеру, она отказала в мобилизации Александра Кошелева, осужденного за убийство собственного отца, объяснив, что ВСУ является коллективом, где бойцы должны доверять друг другу, а не быть местом для перевоспитания. Прокуратура обжаловала это решение, и Днепровский апелляционный суд признал основания для отказа недостаточным.

Наталья Литвиненко отказала Владиславу Ковалю, заключенному в местную исправительную колонию, в возможности мобилизации. Коваль систематически нарушает внутренний режим колонии, отказывается от выполнения работ и пытается добиться высокого положения в преступной иерархии. Прокуратура решила оспорить это решение в апелляционном суде, однако решение пока не принято.

За что были осуждены мобилизованные заключенные

За два месяца в ВСУ мобилизовали более 3600 заключенных. Из них за:

  • кражу — 1683 бывших заключенных;
  • грабеж — 430 бывших заключенных;
  • тяжкие телесные повреждения — 403 бывших заключенных;
  • разбой — 309 бывших заключенных;
  • угон авто — 261 бывший заключенный;
  • торговля наркотиками — 234 бывших заключенных;
  • дезертирство — 164 бывших заключенных;
  • мошенничество — 153 бывших заключенных;
  • обращение с оружием — 118 бывших заключенных;
  • похищение документов — 99 бывших заключенных;
  • легкие телесные повреждения — 61 бывший заключенный;
  • ДТП с пострадавшими — 57 бывших заключенных;
  • хулиганство — 41 бывший заключенный;
  • умышленное убийство — 38 бывших заключенных.
Самые распространенные статьи, по которым отбывали наказание, мобилизованные из тюрем. Фото: NGL media
Самые распространенные статьи, по которым отбывали наказание, мобилизованные из тюрем. Фото: NGL media

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