Українські в'язні, які приєдналися до ЗСУ, розповіли про свою мобілізацію

Українські в'язні у ЗСУ. Фото: t.me/brygada47

Українські в'язні, які приєдналися до Збройних сил України, розповіли про свою мобілізацію. Вони кажуть, що не збираються помирати.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 29 липня.

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Колишній викрадач автомобілів, 32-річний Богдан Філоненко відповів співкамерникам, які критикували його рішення вступити в армію.

"Я не збираюся вмирати. Я збираюся служити і змінити своє життя", — говорив Філоненко.

Він є одним із тисяч українських в'язнів, які підписали контракт. Наразі Філоненко проходить підготовку в 57-й мотострілецькій бригаді.

Філоненко та інші, опитані під час навчання у північно-східній частині Харківської області, зазначили, що із задоволенням скористалися можливістю взяти участь у бойових діях.

Павлу, який назвав журналістам лише своє ім'я, залишалося відбувати покарання за напад. Однак чоловік вирішив приєднатися до ЗСУ,

"Навіщо якимось чужинцям приїжджати до моєї країни та руйнувати мою землю?" — запитав 46-річний командир загону.

Філоненко зазначив, що відчув сильну мотивацію, дізнавшись про вбивства мирних жителів після окупації Росією двох передмість Києва на початку повномасштабної війни.

Він також згадав гордість своєї матері. Філоненко сказав, що вона не вірила, що він зможе вийти з в'язниці, щоб приєднатися до ЗСУ.

"Коли я нарешті зателефонував і відправив їй кілька фотографій, то на душі в мами стало легше", — додав військовий.

Нагадаємо, серед майже чотирьох тисячі в'язнів, які були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію та вже стали до лав ЗСУ, вже є поранені та загиблі. Як вважають у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки, загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько п'яти тисяч ув'язнених.

Також ухвала в Україні закону про мобілізацію ув'язнених призвела до того, що по всій країні майже 5 тисяч засуджених дали згоду стати добровольцями.