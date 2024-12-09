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При каких условиях студенты и педагоги могут выехать за границу

9 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Адвокат назвала условия, при которых студенты и педагоги вузов могут выехать из Украины
Парни-студенты. Фото иллюстративное: glavcom.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во время военного положения некоторые мужчины-студенты и преподаватели имеют право уезжать за границу. Правда, такие привилегии относятся не ко всем соискателям высшего образования и педагогам.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua в воскресенье, 8 декабря, сообщила адвокат Марина Бекало.

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Согласно правилам пересечения государственной границы, право на выезд за пределы Украины имеют студенты дневной формы обучения, которые получают образование уровня бакалавра или магистра по медицинскому, фармацевтическому или ветеринарному направлению. По словам юриста, пересечь границу такие студенты могут только в рамках программы образовательной академической мобильности: если между украинским и зарубежным учебными заведениями заключили соответствующий договор.

Для выезда из Украины молодым людям необходимо иметь е-билет, военно-учетный документ, копию договора академической мобильности и справку от вузов о направлении на обучение в иностранном учебном заведении.

При каких условиях можно уехать из Украины педагогам

Для того, чтобы границу могли пересечь научно-педагогические работники, МОН направляет письма в ГПСУ.

"Порядок выезда мужчин, которые являются научно-педагогическими работниками украинских вузов, ни правилами пересечения границы, ни другими профильными нормативно-правовыми актами не регулируется..." — объяснила Бекало.

Также она добавила, что не уверена в прозрачности и справедливости такой схемы выезда, ведь возникает вопрос, кто из преподавателей может воспользоваться таким письмом от МОН.

Ранее майон ВСУ Виктор Трегубов прокомментировал предложение касательно снижения мобилизационного возраста до 18 лет. По его мнению, такая инициатива является "продавливанием Украины на непопулярное политическое решение".

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский отреагировал на слухи о возможном снижении мобилизационного возраста. По его словам, сейчас такая инициатива не рассматривается ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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