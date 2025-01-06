Кого з військовозобов'язаних затримуватимуть поліцейські — у ТЦК та СП надали відповідь

Поліцейські перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: mmr.net.ua

В умовах дії воєнного стану чоловіки мобілізаційного віку, тобто 25–60 років, повинні завжди мати при собі військово-облікові документи. Громадян, в яких відсутній військовий квиток, можуть затримати представники Нацполіції.

Про це у вівторок, 31 грудня 2024 року, повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

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Скриншот повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП

Кого з військовозобов'язаних можуть затримати поліцейські

"Якщо таких документів (військово-облікових, — Ред.) немає, то під час перевірки співробітники Національної поліції України мають право затримати військовозобов'язаного для встановлення його статусу, а також доставити до ТЦК та СП, де буде вручено повістку, виписано штраф або призначено дату для уточнення військово-облікових даних", — зазначили в регіональному ТЦК та СП.

Також громадянам нагадали, що, згідно із Законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, військовозобов'язані, призовники й резервісти віком від 18 до 60 років мали оновити свої дані у ТЦК та СП або через мобільний додаток "Резерв+". Тим, хто цього не зробив, загрожує штраф до 25,5 тисячі гривень. Його потрібно сплатити протягом 15 днів, а після цього пройти процедуру оновлення військово-облікових даних. Якщо оплати або даних про оскарження постанови не буде, матеріали справи передадуть виконавчій службі для примусового виконання.

Нагадаємо, доктор юридичних наук Наталія Опольська пояснила, чому важливо вчасно оновлювати військово-облікові дані у ТЦК та СП. Вона зазначила, що за порушення цієї вимоги військовозобов'язаним загрожує адміністративна відповідальність.

Також ми повідомляли, як у 2025 році каратимуть за порушення військового обліку. Мінімальний штраф становитиме 17 тисяч гривень.