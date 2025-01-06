Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow При каких условиях полицейские задерживают мужчин — ответ ТЦК arrow

При каких условиях полицейские задерживают мужчин — ответ ТЦК

6 января 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кого из военнообязанных будут задерживать полицейские - в ТЦК и СП предоставили ответ
Полицейские проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: mmr.net.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В условиях действия военного положения мужчины мобилизационного возраста, то есть 25–60 лет, должны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Граждан, у которых отсутствует военный билет, могут задержать представители Нацполиции.

Об этом во вторник, 31 декабря 2024 года, сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

Читайте также:
В ТЦК и СП объяснили, кого из военнообязанных мужчин могут задержать полицейские
Скриншот сообщения Львовского областного ТЦК и СП

Кого из военнообязанных могут задержать полицейские

"Если таких документов (военно-учетных, — Ред.) нет, то во время проверки сотрудники Национальной полиции Украины имеют право задержать военнообязанного для установления его статуса, а также доставить в ТЦК и СП, где будет вручена повестка, выписан штраф или назначена дата для уточнения военно-учетных данных", — отметили в региональном ТЦК и СП.

Также гражданам напомнили, что, согласно Закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои данные в ТЦК и СП или через мобильное приложение "Резерв+". Тем, кто этого не сделал, грозит штраф до 25,5 тысячи гривен. Его нужно оплатить в течение 15 дней, а после этого пройти процедуру обновления военно-учетных данных. Если оплаты или данных об обжаловании постановления не будет, материалы дела передадут исполнительной службе для принудительного исполнения.

Напомним, доктор юридических наук Наталья Опольская объяснила, почему важно вовремя обновлять военно-учетные данные в ТЦК и СП. Она отметила, что за нарушение этого требования военнообязанным грозит административная ответственность.

Также мы сообщали, как в 2025 году будут наказывать за нарушение военного учета. Минимальный штраф составит 17 тысяч гривен

полиция Львовская область мобилизация ТЦК и СП военно-учетный документ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:26 Операция ВСУ в Курской области — аналитики ISW о первых боях

05:05 Мокрый снег и потепление — прогноз погоды на сегодня

04:55 Свитолина назвала любимые турниры — есть очень особенный

04:30 При каких условиях полицейские задерживают мужчин — ответ ТЦК

04:01 О мире, коррупции и выборах — главные тезисы интервью Зеленского

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:26 Нужны люди, разбирающиеся в ремонте БпЛА — вакансия в "Азов"

02:51 Не говорить, а заканчивать войну — Зеленский о давлении США на РФ

02:26 Почему выборы невозможны и когда состоятся — заявление Зеленского

Срочная новость

01:45 Воздушная тревога в Киеве и ряде областей — чем атакует РФ

01:32 Мужчина переправлял уклонистов за границу — что решил суд

05:26 Операция ВСУ в Курской области — аналитики ISW о первых боях

05:05 Мокрый снег и потепление — прогноз погоды на сегодня

04:55 Свитолина назвала любимые турниры — есть очень особенный

04:30 При каких условиях полицейские задерживают мужчин — ответ ТЦК

04:01 О мире, коррупции и выборах — главные тезисы интервью Зеленского

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:26 Нужны люди, разбирающиеся в ремонте БпЛА — вакансия в "Азов"

02:51 Не говорить, а заканчивать войну — Зеленский о давлении США на РФ

02:26 Почему выборы невозможны и когда состоятся — заявление Зеленского

Срочная новость

01:45 Воздушная тревога в Киеве и ряде областей — чем атакует РФ

01:32 Мужчина переправлял уклонистов за границу — что решил суд

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья