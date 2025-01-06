Кого из военнообязанных будут задерживать полицейские - в ТЦК и СП предоставили ответ

Полицейские проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: mmr.net.ua

В условиях действия военного положения мужчины мобилизационного возраста, то есть 25–60 лет, должны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Граждан, у которых отсутствует военный билет, могут задержать представители Нацполиции.

Об этом во вторник, 31 декабря 2024 года, сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

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Скриншот сообщения Львовского областного ТЦК и СП

Кого из военнообязанных могут задержать полицейские

"Если таких документов (военно-учетных, — Ред.) нет, то во время проверки сотрудники Национальной полиции Украины имеют право задержать военнообязанного для установления его статуса, а также доставить в ТЦК и СП, где будет вручена повестка, выписан штраф или назначена дата для уточнения военно-учетных данных", — отметили в региональном ТЦК и СП.

Также гражданам напомнили, что, согласно Закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои данные в ТЦК и СП или через мобильное приложение "Резерв+". Тем, кто этого не сделал, грозит штраф до 25,5 тысячи гривен. Его нужно оплатить в течение 15 дней, а после этого пройти процедуру обновления военно-учетных данных. Если оплаты или данных об обжаловании постановления не будет, материалы дела передадут исполнительной службе для принудительного исполнения.

Напомним, доктор юридических наук Наталья Опольская объяснила, почему важно вовремя обновлять военно-учетные данные в ТЦК и СП. Она отметила, что за нарушение этого требования военнообязанным грозит административная ответственность.

Также мы сообщали, как в 2025 году будут наказывать за нарушение военного учета. Минимальный штраф составит 17 тысяч гривен