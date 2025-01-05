Юристка Наталія Опольська пояснила, чому важливо дотримуватися правил військового обліку

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: promin.cv.ua

Згідно з мобілізаційним законодавством, військовозобов'язані мають низку обов'язків. Зокрема, громадянам, які тривалий час не відвідували ТЦК та СП для оновлення персональних даних, загрожуватиме адміністративне покарання. До того ж порушникам доведеться проходити ВЛК.

Про це в коментарі "Телеграфу" в суботу, 4 січня, повідомила доктор юридичних наук, керівниця "Адвокатського бюро Наталі Опольської" Наталія Опольська.

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Згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу", призовник, військовозобов'язаний або резервіст повинен особисто протягом тижня повідомити ТЦК, якщо в нього відбулися зміни сімейного стану, місця проживання чи перебування, освіти, номерів зв'язку, адреси електронної пошти, місця роботи або посади, стану здоров'я (оформлення інвалідності або зміна групи інвалідності). Якщо громадянин проігнорує цю вимогу, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення), тобто до сплати штрафу в розмірі від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень.

"Особа не притягується до відповідальності, якщо ТЦК може отримати персональні дані призовника, військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами", — зазначила Опольська.

Також юристка додала, що в законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" зазначається, що громадяни України зобов'язані протягом 60 днів від дня набуття цим законом чинності уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти та інші персональні дані.

"У даній ситуації знову ж таки виникає обов'язок ТЦК направити військовозобов'язаного на ВЛК (за умови недійсного висновку ВЛК), а особи — з'явитися, згідно з вимогами повістки або направлення", — підсумувала правознавиця.

Нагадаємо, адвокат Андрій Карпенко пояснив, як діяти, якщо в додатку "Резерв+" з'явився статус "Виявлено порушення військового обліку". У такому разі потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Також ми повідомляли, як у 2025 році каратимуть за порушення військового обліку. Якщо в мирні часи мінімальний штраф становить 3 400 гривень, то під час дії воєнного стану ця сума вп'ятеро більше — 17 тисяч гривень.