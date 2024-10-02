Адвокати пояснили, за яких умов в Україні мобілізують громадян молодше 25 років

Військовослужбовці ЗСУ. Фото ілюстративне: zoda.gov.ua

Згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізувати можуть навіть тих військовозобов'язаних чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років. Якщо ж юнак має статус призовника, а не військовозобов'язаного, то до лав ЗСУ такого громадянина можуть призвати лише тоді, коли він досягне мобілізаційного віку, тобто 25 років.

Про це в коментарі УНІАН у вівторок, 1 жовтня, повідомили адвокати Євген Камишев і Руслан Мельнік.

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Правознавці зазначили, що повістку можуть отримати навіть хлопці-призовники віком від 18 до 25 років.

"Закон не обмежує категорії чоловіків, яким не можуть бути вручені повістки, але це робиться для уточнення військово-облікових даних. Вручення повістки особі до 25 років, яка раніше не проходила військової служби, не означає її мобілізації. Хоча на практиці можна натрапити на випадки, коли таких чоловіків все ж таки мобілізують", — пояснили адвокати.

За яких умов можлива мобілізація хлопців, які ще не досягли мобілізаційного віку

Чоловіки, які служили в армії в мирний час, а також ті, хто закінчив військову кафедру або виш і мають військово-облікову спеціальність, є військовозобов'язаними незалежно від того, виповнилося їм 25 років чи ні.

Нагадаємо, народна депутатка та член комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ірина Борзова повідомила, що на найближчому засіданні парламенту розглянуть законопроєкт, який врегулює питання щодо мобілізації українських громадян віком до 25 років. Також, згідно з цим законопроєктом, зможуть звільнитися від служби юнаки, які пішли на фронт добровольцями.

Раніше спікер українського парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в Україні планують унеможливити мобілізацію обмежено придатних громадян віком від 18 до 25 років. Відповідний наказ Міністерство оборони має видати найближчим часом.