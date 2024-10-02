Адвокаты объяснили, при каких условиях в Украине мобилизуют граждан моложе 25 лет

Военнослужащие ВСУ. Фото иллюстративное: zoda.gov.ua

Согласно с законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизовать могут даже военнообязанных мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет. Если же юноша имеет статус призывника, а не военнообязанного, то в ряды ВСУ такого гражданина могут призвать только тогда, когда он достигнет мобилизационного возраста, то есть 25 лет.

Об этом в комментарии УНІАН во вторник, 1 октября, сообщили адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник.

Читайте также:

Могут ли юноше, которому еще нет 25 лет, вручить повестку

Правоведы отметили, что повестку могут получить даже ребята-призывники в возрасте от 18 до 25 лет.

"Закон не ограничивает категории мужчин, которым не могут быть вручены повестки, но это делается для уточнения военно-учетных данных. Вручение повестки лицу до 25 лет, ранее не проходившему военной службы, не означает его мобилизации. Хотя на практике можно встретить случаи, когда таких мужчин все же мобилизуют", — объяснили адвокаты.

При каких условиях возможна мобилизация парней, которые еще не достигли мобилизационного возраста

Мужчины, которые служили в армии в мирное время, а также окончили военную кафедру или вуз и имеют военно-учетную специальность, являются военнообязанными независимо от того, исполнилось им 25 лет или нет.

Напомним, народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова сообщила, что на ближайшем заседании парламента рассмотрят законопроект, который урегулирует вопросы касательно мобилизации украинских граждан в возрасте до 25 лет. Также, согласно этому законопроекту, смогут освободиться от службы юноши, которые ушли на фронт добровольцами.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что в Украине планируют сделать невозможным мобилизацию ограниченно пригодных граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Соответствующий приказ Министерство обороны должно выдать в ближайшее время.