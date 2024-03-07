С какими болезнями глаза и уха не берут на войну — список
В Украине продлили военное положение до 13 мая 2024 года. В настоящее время мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть категория заболеваний, с которыми военнообязанных не берут в армию, в частности, из заболеваний глаза, уха и придаточного аппарата.
Согласно ст. 23 Закона Украины № 3543-XII О мобилизации и Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определен перечень болезней, приводящих к освобождению от призыва, передает УНИАН.
С какими болезнями глаза, уха и придаточного аппарата не берут на службу
Мужчины призывного возраста, имеющие проблемы со здоровьем, во время военного положения делятся на ограниченно пригодных — их могут призвать по их желанию и только по месту жительства, а также непригодных — сняты с военного учета. Для подтверждения категории таким гражданам иногда следует повторно проходить ВЛК раз в шесть месяцев.
Непригодные мужчины с такими болезнями глаза:
- выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
- острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Для освобождения со службы основаны следующие болезни уха:
- стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
- двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
- глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
- двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;
- тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.
Напомним, недавно заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что у украинцев будет ограничено время на обновление информации в военкоматах. Они должны это сделать в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации.
Добавим, Верховная Рада должна рассматривать этот законопроект 6-8 марта, однако отменила заседание. Нардепы говорят, что официальная причина отмены заседания — "срочная потребность сделать комплексный отчет для Сената США".
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