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С какими болезнями глаза и уха не берут на войну — список

7 марта 2024 02:06
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
С какими болезнями глаза и уха не берут на войну — список
Человек на осмотре у окулиста. Фото: molbuk.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продлили военное положение до 13 мая 2024 года. В настоящее время мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть категория заболеваний, с которыми военнообязанных не берут в армию, в частности, из заболеваний глаза, уха и придаточного аппарата.

Согласно ст. 23 Закона Украины № 3543-XII О мобилизации и Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определен перечень болезней, приводящих к освобождению от призыва, передает УНИАН. 

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С какими болезнями глаза, уха и придаточного аппарата не берут на службу

Мужчины призывного возраста, имеющие проблемы со здоровьем, во время военного положения делятся на ограниченно пригодных — их могут призвать по их желанию и только по месту жительства, а также непригодных — сняты с военного учета. Для подтверждения категории таким гражданам иногда следует повторно проходить ВЛК раз в шесть месяцев.

Непригодные мужчины с такими болезнями глаза:

  • выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
  • резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
  • глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
  • стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
  • близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
  • острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
  • отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Для освобождения со службы основаны следующие болезни уха:

  • стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
  • двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
  • глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
  • двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;
  • тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Напомним, недавно заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что у украинцев будет ограничено время на обновление информации в военкоматах. Они должны это сделать в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Добавим, Верховная Рада должна рассматривать этот законопроект 6-8 марта, однако отменила заседание. Нардепы говорят, что официальная причина отмены заседания — "срочная потребность сделать комплексный отчет для Сената США".

болезнь
мобилизация
врачи
война в Украине
военнообязанные
глаза

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