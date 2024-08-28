Військовий висловився що думає про підпал цивільними машин для ЗСУ

Спалена машина, яка належала військовим. Фото ілюстративне: Волинські новини

Військовослужбовець Віктор Загурський висловився про те, що він думає на рахунок масових випадків підпалів машин, що призначені для військових. Також він розповів про свій шлях на фронті.

Про це Віктор Загурський розповів в інтерв'ю для Суспільного.

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Як він вступив до лав ЗСУ та опинився в ТЦК

До війни військовослужбовець займався підприємницькою діяльністю. Наразі чоловік служить в Житомирському ТЦК та СП. Спочатку, щойно почалась війна, Віктор Загурський вступив до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Зранку, о восьмій годині, я вже був у військкоматі. Там приблизно за дві години оформили документи. Так доля склалася, що потрапив у 95-ту бригаду. Я ще приходив у 2015 році. Але мені сказали: "Ідіть, діду, додому. Як будемо формувати партизанську дивізію, то ми вас покличемо". Я дуже сильно тоді обурювався. То тоді було, але тепер вже ніхто не вибирав, ніхто не питав", — сказав Віктор Загурський.

Він розповів, що брав участь у боях на Харківщині, але вже у квітні 2022 року, після контузії Віктора перевели до 199-го навчального центру. А в травні 2023 року — до міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що військовий думає про підпал машин, придбаних на потреби ЗСУ

Віктор Загурський висловився про факти масових підпалів авто, які були придбані для потреб ЗСУ. Він переконує, що люди, які цими діями "воюють" проти ТЦК, насправді воюють проти всіх українців.

"Завдання військкоматів — налагодити мобілізацію, щоб зробити ротацію. Тому що багато солдатів не витримують. Це у мене таке завдання — не стільки повістки вручати, а налагодити зв’язок із солдатами. Ми ж разом. Ще рік тому, як почалося: військові писали на машинах: "ми не ТЦК". Я їм казав, що війна іде не проти ТЦК. Війна іде проти ЗСУ, проти пікселя, проти усіх нас. Тому ми повинні бути єдині. Війна — це завжди несправедливість. Одні втрачають життя, інші — руки. Але хтось повинен захищати. Мені запитання ставлять: за кого ми воюємо. Я завжди відповідь даю на це питання: "Ми воюємо за тих людей, які ідуть за гробами", — сказав Віктор Загурський.