Закон о БЗВП — Совет в целом поддержал законопроект

Прохождение базовой военной подготовки. Фото: 21 отдельная механизированная бригада

Сегодня Верховная Рада приняла законопроект №12076 об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе". Он, среди прочего, регулирует взятие на учет женщин, которые пройдут БЗВП.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 9 января.

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Как отметил Железняк, Рада проголосовала за законопроект, касающийся медицинского учета во время подготовки призывников. Его поддержали 298 народных депутатов.

"Здесь прошла важная правка: женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на военный учет призывников по собственному желанию", — подчеркнул Железняк.

Сообщение Ярослава Железняка Фото: скриншот

Напомним, с 1 сентября 2025 года в украинских вузах появится базовая общая военная подготовка как отдельная учебная дисциплина.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подготовка новобранцев к участию в боевых действиях должна занять два месяца.