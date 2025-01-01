У ВНЗ України запровадять базову загальновійськову підготовку для студентів

Українські студенти. Фото ілюстративне: lntu.edu.ua

В українських вищих навчальних закладах з'явиться базова загальновійськова підготовка. Вона буде як окрема навчальна дисципліна.

Про це йдеться у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Базова загальновійськова підготовка для студентів

Підготовка у навчальних закладах з'явиться 1 вересня 2025 року. Ті, хто її пройде в процесі навчання, будуть звільнені від базової військової служби.

Після проходження підготовки студенти матимуть:

військово-облікову спеціальність;

навички та уміння, необхідні для виконання конституційного обов’язку щодо захисту України (поводження зі зброєю та вибуховими пристроями, дії на полі бою, надання домедичної допомоги тощо).

Без проходження базової військової служби або відповідної підготовки працевлаштування на державну службу, включно з Нацполіцією, прокуратурою, органами місцевого самоврядування та іншими органами влади, буде неможливим.

Нагадаємо, 27 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів підсумкову нараду щодо підготовки військовослужбовців.

Також в Україні збільшили тривалість базової загальної військової підготовки для рекрутів Сухопутних військ ЗСУ. Тепер курс триватиме 45 днів.