Військовий омбудсмен в Україні — Верховна Рада підтримала законопроєкт

Депутати на засіданні Верховної Ради. Фото: Верховна Рада

Народний депутат України Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена в вівторок, 3 червня. Документ визначає правовий статус, завдання та принципи роботи.

Про це Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Парламент прийняв #13266 законопроєкт щодо створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності Військового омбудсмена. За основу — 287", — зазначив депутат.

Скриншот допису Ярослава Железняка.

Людина на такій посаді матиме право приймати скарги, проводити перевірки й вимагати усунення порушень у війську.

Нагадаємо, що посада військового омбудсмена в Україні необхідна для захисту прав військовослужбовців та їхніх родин.На думку міністра оборони України Рустема Умєрова, ця інституція "стане важливим елементом нової архітектури військової справедливості".

Також ми повідомляли, що законопроєкт про військового омбудсмена Зеленський вніс до Верховної Ради на початку травня 2025 року. Документ також передбачає створення Офісу військового омбудсмена.