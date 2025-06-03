Военный омбудсмен в Украине — Верховная Рада поддержала законопроект

Депутаты на заседании Верховной Рады. Фото: Верховная Рада

Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о военном омбудсмене во вторник, 3 июня. Документ определяет правовой статус, задачи и принципы работы.

Об этом Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

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"Парламент принял #13266 законопроект о создании, определении правового статуса, задач и принципов деятельности Военного омбудсмена. За основу — 287", — отметил депутат.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка.

Человек на этой должности будет иметь право принимать жалобы, проводить проверки и требовать устранения нарушений в армии.

Напомним, что должность военного омбудсмена в Украине необходима для защиты прав военнослужащих и их семей. По мнению министра обороны Украины Рустема Умерова, этот институт "станет важным элементом новой архитектуры военной справедливости".

Также мы сообщали, что законопроект о военном омбудсмене Зеленский внес в Верховную Раду в начале мая 2025 года. Документ также предусматривает создание Офиса военного омбудсмена.