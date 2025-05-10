Законопроєкт про призначення військового омбудсмена — які обов'язки будуть у того, хто обійме таку посаду

ВР розгляне проєкт про війського омбудсмена — що це за посада
У Верховній Раді розглянуть законопроєкт про призначення військового омбудсмена. Така посада необхідна для того, щоб захищати права українських військовослужбовців.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Посада військового омбудсмена
Військовий омбудсмен — цивільна людина, яка відповідатиме за захист прав захисників України та родин військовослужбовців.
Чиї права захищатиме військовий омбудсмен:
- військовослужбовців усіх Сил оборони України;
- поліцейських, які беруть участь у бойових діях;
- іноземців і людей без громадянства, які служать у ЗСУ;
- інших категорій, які є визначеними законом.
"Так формується сильна інституція, яка матиме мандат, повноваження, довіру та стане важливим елементом нової архітектури військової справедливості", — заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
Офіс Військового омбудсмена буде допоміжним органом, який здійснюватиме демократичний цивільний контроль у секторі безпеки та оборони. Зокрема, йдеться про порядок подання й розгляд скарг, перевірки у військових частинах і органах управління.
Президент України призначатиме військового омбудсмена на п'ять років. Одна людина не зможе обіймати цю посаду більш ніж два терміни підряд.
Нагадаємо, 8 травня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про військового омбудсмана. Згідно з цим документом, і самого омбудсмена, і його заступників призначатиме голова держави.
Раніше військовий юрист Тарас Боровський пояснив, які обов'язки виконуватиме військовий омбудсмен. До такої людини військові зможуть звертатися з повідомленнями про порушення прав.
Читайте Новини.LIVE!