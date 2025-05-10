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ВР розгляне проєкт про війського омбудсмена — що це за посада

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Дата публікації: 10 травня 2025 04:30
Законопроєкт про призначення військового омбудсмена — які обов'язки будуть у того, хто обійме таку посаду
Засідання ВРУ. Фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді розглянуть законопроєкт про призначення військового омбудсмена. Така посада необхідна для того, щоб захищати права українських військовослужбовців.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Посада військового омбудсмена

Військовий омбудсмен — цивільна людина, яка відповідатиме за захист прав захисників України та родин військовослужбовців.

Чиї права захищатиме військовий омбудсмен:

  • військовослужбовців усіх Сил оборони України;
  • поліцейських, які беруть участь у бойових діях;
  • іноземців і людей без громадянства, які служать у ЗСУ;
  • інших категорій, які є визначеними законом.

"Так формується сильна інституція, яка матиме мандат, повноваження, довіру та стане важливим елементом нової архітектури військової справедливості", — заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Офіс Військового омбудсмена буде допоміжним органом, який здійснюватиме демократичний цивільний контроль у секторі безпеки та оборони. Зокрема, йдеться про порядок подання й розгляд скарг, перевірки у військових частинах і органах управління.

Президент України призначатиме військового омбудсмена на п'ять років. Одна людина не зможе обіймати цю посаду більш ніж два терміни підряд.

Нагадаємо, 8 травня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про військового омбудсмана. Згідно з цим документом, і самого омбудсмена, і його заступників призначатиме голова держави.

Раніше військовий юрист Тарас Боровський пояснив, які обов'язки виконуватиме військовий омбудсмен. До такої людини військові зможуть звертатися з повідомленнями про порушення прав.

Верховна Рада законопроєкт омбудсмен військовослужбовці посада
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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