Перетин кордону для чоловіків в Україні — які документи потрібні

Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

В Україні після початку повномасштабного вторгнення змінилися правила перетину кордону для чоловіків. Зміни стосуються військовозобов'язаних від 18 до 60 років.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також:

Перетин кордону для чоловіків

Для виїзду з країни кожен громадянин повинен мати закордонний паспорт. Однак чоловіки, які підлягають військовому обліку, додатково повинні мати чинний військово-обліковий документ та документ, що підтверджує їхнє право на виїзд.

Адвокат Марія Ганіна зазначила, що набір необхідних документів може відрізнятися в залежності від обставин. Наприклад, чоловік, який є батьком трьох і більше дітей до 18 років, і перебуває в шлюбі з їхньою матір'ю, повинен надати такі документи:

військово-обліковий документ;

довідку про відстрочку від призову;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтва про народження всіх дітей, де вказано батьківство.

Якщо чоловік супроводжує свою дружину з інвалідністю І або ІІ групи, він повинен пред'явити військово-обліковий документ, свідоцтво про шлюб, підтвердження інвалідності (довідка МСЕК або посвідчення), а також, у разі мобілізаційної придатності, довідку про відстрочку від призову.

Нагадаємо, жінки-медики не зобов'язані ставати на військовий облік, тому навіть під час воєнного стану вони мають право без обмежень перетинати державний кордон України.

Також з початку повномасштабної війни за кордон на відпочинок виїхали 46 українських військових, які не повернулися до України.