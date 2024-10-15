Перетин кордону для чоловіків в Україні — які документи потрібні

Виїзд чоловіків за кордон під час мобілізації — які документи потрібні
В Україні після початку повномасштабного вторгнення змінилися правила перетину кордону для чоловіків. Зміни стосуються військовозобов'язаних від 18 до 60 років.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Перетин кордону для чоловіків
Для виїзду з країни кожен громадянин повинен мати закордонний паспорт. Однак чоловіки, які підлягають військовому обліку, додатково повинні мати чинний військово-обліковий документ та документ, що підтверджує їхнє право на виїзд.
Адвокат Марія Ганіна зазначила, що набір необхідних документів може відрізнятися в залежності від обставин. Наприклад, чоловік, який є батьком трьох і більше дітей до 18 років, і перебуває в шлюбі з їхньою матір'ю, повинен надати такі документи:
- військово-обліковий документ;
- довідку про відстрочку від призову;
- свідоцтво про шлюб;
- свідоцтва про народження всіх дітей, де вказано батьківство.
Якщо чоловік супроводжує свою дружину з інвалідністю І або ІІ групи, він повинен пред'явити військово-обліковий документ, свідоцтво про шлюб, підтвердження інвалідності (довідка МСЕК або посвідчення), а також, у разі мобілізаційної придатності, довідку про відстрочку від призову.
Нагадаємо, жінки-медики не зобов'язані ставати на військовий облік, тому навіть під час воєнного стану вони мають право без обмежень перетинати державний кордон України.
Також з початку повномасштабної війни за кордон на відпочинок виїхали 46 українських військових, які не повернулися до України.
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