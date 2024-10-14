Війна в Україні — скільки військових не повернулись з відпустки за кордоном

Прикордонник перевіряє документи на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

З початку повномасштабної війни на відпочинок за кордон виїхали 46 українських військових та не повернулися назад в Україну. Таких військовослужбовців обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини.

Про це повідомили у Міноборони України на запит "Слідство Інфо".

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У Головному управлінні Військової служби зазначили, що під час відпусток військовослужбовці мають право на законних підставах виїжджати за кордон. Їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи. Для цього їм лише потрібно надати лише дозвіл від командира частини про виїзд в іншу країну. Однак вже є чимало випадків, коли військові не повертались з таких відпусток за кордоном.

"У період з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2024 року обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини", — йдеться у відповіді на запит.

У матеріалі журналісти зазначили, що Міноборони замовчує про випадки порушення законодавства при перетині державного кордону, однак прикордонники щодня фіксують спроби військовозобов’язаних чоловіків незаконно перетнути кордон на різних ділянках.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Сергій Євтушок заявив, що військові тікають з війни через погане ставлення та вимагання грошей за будь-який проступок з боку командирів.

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