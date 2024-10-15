Пересечение границы для мужчин в Украине — какие документы нужны

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Украине после начала полномасштабного вторжения изменились правила пересечения границы для мужчин. Изменения касаются военнообязанных от 18 до 60 лет.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Пересечение границы для мужчин

Для выезда из страны каждый гражданин должен иметь загранпаспорт. Однако мужчины, которые подлежат воинскому учету, дополнительно должны иметь действующий военно-учетный документ и документ, подтверждающий их право на выезд.

Адвокат Мария Ганина отметила, что набор необходимых документов может отличаться в зависимости от обстоятельств. Например, мужчина, который является отцом трех и более детей до 18 лет, и состоит в браке с их матерью, должен предоставить следующие документы:

военно-учетный документ;

справку об отсрочке от призыва;

свидетельство о браке;

свидетельства рождения всех детей, где указано отцовство.

Если мужчина сопровождает свою жену с инвалидностью І или ІІ группы, он должен предъявить военно-учетный документ, свидетельство о браке, подтверждение инвалидности (справка МСЭК или удостоверение), а также, в случае мобилизационной пригодности, справку об отсрочке от призыва.

Напомним, женщины-медики не обязаны становиться на военный учет, поэтому даже во время военного положения они имеют право без ограничений пересекать государственную границу Украины.

Также с начала полномасштабной войны за границу на отдых выехали 46 украинских военных, не вернувшихся в Украину.