Пересечение границы для мужчин в Украине — какие документы нужны

Выезд мужчин за границу во время мобилизации — какие документы нужны
В Украине после начала полномасштабного вторжения изменились правила пересечения границы для мужчин. Изменения касаются военнообязанных от 18 до 60 лет.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Пересечение границы для мужчин
Для выезда из страны каждый гражданин должен иметь загранпаспорт. Однако мужчины, которые подлежат воинскому учету, дополнительно должны иметь действующий военно-учетный документ и документ, подтверждающий их право на выезд.
Адвокат Мария Ганина отметила, что набор необходимых документов может отличаться в зависимости от обстоятельств. Например, мужчина, который является отцом трех и более детей до 18 лет, и состоит в браке с их матерью, должен предоставить следующие документы:
- военно-учетный документ;
- справку об отсрочке от призыва;
- свидетельство о браке;
- свидетельства рождения всех детей, где указано отцовство.
Если мужчина сопровождает свою жену с инвалидностью І или ІІ группы, он должен предъявить военно-учетный документ, свидетельство о браке, подтверждение инвалидности (справка МСЭК или удостоверение), а также, в случае мобилизационной пригодности, справку об отсрочке от призыва.
Напомним, женщины-медики не обязаны становиться на военный учет, поэтому даже во время военного положения они имеют право без ограничений пересекать государственную границу Украины.
Также с начала полномасштабной войны за границу на отдых выехали 46 украинских военных, не вернувшихся в Украину.
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