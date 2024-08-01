Що робити, якщо в Резерв+ не підтягнувся висновок ВЛК — відповідь ТЦК

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Документ військового обліку в "Резерв+" вважається дійсним тільки при наявності підтягнутого QR-коду. Однак цей документ може не містити всіх необхідних параметрів про підтвердження повного дотримання правил військового обліку.

Про це розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак в інтерв'ю для Главреду у четвер, 1 серпня.

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Згідно з постановою КМУ №560, у випадку виявлення відсутності військово-облікового документа або невідповідності даних під час перевірки особа підлягає оповіщенню або ж доставленню до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Отже, навіть якщо QR-код підтягнуто, але, наприклад, відсутня інформація про проходження медичної комісії, це може призвести до доставлення до ТЦК. Проходження військово-лікарської комісії є важливою вимогою, і її відсутність може призвести до адмінстягнення.

Хоча особа, умовно кажучи, фізично не відвідала ТЦК, але протягом 60 днів оновила свої дані через додаток "Резерв+" і отримала роздрукований військово-обліковий документ з QR-кодом, але у неї відсутні документи ВЛК чи інші необхідні дані, може безперешкодно пересуватися, проте це може стати причиною для її зупинки, перевірки документів і, можливо, для доставки до ТЦК. Під час перевірки документів підлягають не лише військово-облікові документи, а й дотримання інших вимог військового обліку та відповідність даних, які містяться в ТЦК і в документі.

Раніше ми повідомляли, які існують підстави для оскарження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо людину незаконно примушують пройти ВЛК.

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