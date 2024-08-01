Что делать, если в Резерв+ не подтянулось заключение ВВК — ответ ТЦК

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Документ военного учета в "Резерв+" считается действительным только при наличии подтянутого QR-кода. Однако этот документ может не содержать всех необходимых параметров о подтверждении полного соблюдения правил военного учета.

Об этом рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак в интервью Главреду в четверг, 1 августа.

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Согласно постановлению КМУ №560, в случае выявления отсутствия военно-учетного документа или несоответствия данных во время проверки, лицо подлежит оповещению или доставке в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Следовательно, даже если QR-код подтянут, но, например, отсутствует информация о прохождении медицинской комиссии, это может привести к доставке в ТЦК. Прохождение военно-врачебной комиссии является важным требованием, и ее отсутствие может привести к админвзысканию.

Хотя лицо, условно говоря, физически не посетило ТЦК, но в течение 60 дней обновило свои данные через приложение "Резерв+" и получило распечатанный военно-учетный документ с QR-кодом, но у него отсутствуют документы ВВК или другие необходимые данные, может беспрепятственно передвигаться. Однако это может стать причиной для ее остановки, проверки документов и, возможно, для доставки в ТЦК. При проверке документов подлежат не только военно-учетные документы, но и соблюдение других требований военного учета и соответствие данных, содержащихся в ТЦК и документе.

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