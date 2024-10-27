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Виключені з обліку чоловіки мають з'явитися до ТЦК — причина

27 жовтня 2024 09:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чоловіки, що були виключені з обліку, повинні з'явитися до військкомату
Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: Одеський ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас якщо особа була виключена з обліку, але цих даних немає у реєстрі "Оберіг" — вона має з'явитися до ТЦК та СП.

Про це пише Судово-Юридична газета.

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Виключення з військового обліку

Якщо чоловіка колись було виключено з військового обліку та це вказано у військовому квитку, але цих даних немає в електронному Реєстрі "Оберіг" — чоловіку потрібно подати документи особисто до ТЦК. 

Тобто такій особі необхідно фізично з’явитися до військкомату з оригіналами усіх документів, а не подавати їх поштою. 

Це пояснюють тим, що ТЦК не має доступу до електронних реєстрів з висновками ВЛК, тому не можуть перевірити правдивість даних щодо непридатності до військової служби.

Раніше військові експерти пояснили, як може змінитися мобілізація найближчим часом, зокрема, діяльність ТЦК може активізуватися.

А Кабінет міністрів України частково відновив бронювання військовозобов’язаних громадян. 

ТЦК та СП військовий призов мобілізація чоловіки військовий облік

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