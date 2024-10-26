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В Україні частково відновили бронювання — кого стосується

26 жовтня 2024 11:57
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Україні частково відновлено бронювання від мобілізації
Застосунок "Дія" в телефоні. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Кабінет міністрів України частково відновив бронювання військовозобов’язаних громадян. Йдеться про працівників критичних підприємств, які отримали відстрочку у період до 31 травня 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінет міністрів України у суботу, 26 жовтня. 

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Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Таке протокольне рішення за пропозицією першого заступника Міністра оборони погоджено на засіданні Уряду 25 жовтня. 

"Це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону", — йдеться в повідомленні. 

Аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. 

"За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх", — повідомляється на сайті Кабінету міністрів. 

Допис на сайті Кабміну
Допис на сайті Кабміну. Фото: скриншот

Нагадаємо, після проведення аудиту критично важливих підприємств деяким військовозобов'язаним загрожує втрата бронювання та, як наслідок, мобілізація до лав Збройних сил України. Про це заявив юрист Сергій Савинський.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з травня 2024 року кількість заброньованих працівників в Україні зросла до 1,5 мільйона людей. Уряд запровадив повний аудит підприємств, аби перевірити їх на статус критичності.

 

Кабінет міністрів відстрочка мобілізація бронювання повістки аудит

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