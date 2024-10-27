Мужчины, исключенные из учета, должны явиться в военкомат.

Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, если лицо было исключено из учета, но этих данных нет в реестре "Оберіг" — он должен явиться в ТЦК и СП.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Исключение из военного учета

Если мужчина когда-то был исключен из военного учета и это указано в военном билете, но данных нет в электронном Реестре "Оберіг" — мужчине нужно подать документы лично в ТЦК.

То есть такому лицу необходимо физически явиться в военкомат с оригиналами всех документов, а не подавать их по почте.

Это объясняют тем, что ТЦК не имеет доступа к электронным регистрам с выводами ВВК, поэтому не могут проверить правдивость данных о непригодности к военной службе.

Ранее военные эксперты объяснили, как может измениться мобилизация в ближайшее время, в частности деятельность ТЦК может активизироваться.

А Кабинет министров Украины частично восстановил бронирование военнообязанных граждан.