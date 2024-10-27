Мужчины, исключенные из учета, должны явиться в военкомат.

Исключенные из учета мужчины должны явиться в ТЦК — причина
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, если лицо было исключено из учета, но этих данных нет в реестре "Оберіг" — он должен явиться в ТЦК и СП.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Исключение из военного учета
Если мужчина когда-то был исключен из военного учета и это указано в военном билете, но данных нет в электронном Реестре "Оберіг" — мужчине нужно подать документы лично в ТЦК.
То есть такому лицу необходимо физически явиться в военкомат с оригиналами всех документов, а не подавать их по почте.
Это объясняют тем, что ТЦК не имеет доступа к электронным регистрам с выводами ВВК, поэтому не могут проверить правдивость данных о непригодности к военной службе.
Ранее военные эксперты объяснили, как может измениться мобилизация в ближайшее время, в частности деятельность ТЦК может активизироваться.
А Кабинет министров Украины частично восстановил бронирование военнообязанных граждан.
Читайте Новини.LIVE!