Мобілізація в Україні — Кабмін виділив кошти на друк і розсилку повісток поштою

Військові ТЦК зупинили чоловіка. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП

Кабінет міністрів України виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк і розсилку 900 тисяч повісток для військовозобов'язаних та резервістів до кінця 2024 року. Повістки будуть надсилатися поштою рекомендованими відправленнями з повідомленням про вручення.

Про це повідомила "Українська правда" у вівторок, 24 вересня.

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Розсилка повісток поштою

У вівторок, 24 вересня, на засіданні Кабінету міністрів України було ухвалено рішення виділити 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк повісток для військовозобов'язаних та резервістів. До кінця 2024 року планується надрукувати 900 тисяч повісток, які будуть розсилатися поштою.

Витяг із пояснювальної записки до розпорядження за підписом віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко

Повідомляється, що повістки, які формуються на основі Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, будуть надсилатися рекомендованими поштовими відправленнями з повідомленням про вручення. Планується друкувати по 300 тисяч повісток на місяць.

Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету, а звіт про використання цих коштів мають подати до 28 грудня 2024 року.

Централізований друк повісток здійснюватиметься Міністерством оборони або стратегічними державними підприємствами поліграфічної галузі.

Нагадаємо, адвокат Євген Филипець зазначав, що перші, хто може отримати повістку поштою, — особи, які оновили дані через застосунок ''Резерв+''. Наступними громадяни, які не мають права на відстрочку та особи, які ще не оформили відстрочку та є придатними до військової служби.

Раніше ми розповідали, чи може ТЦК передавати повістку військовозобов'язаному через його родичів. Та яке покарання загрожує за відмову від повістки.