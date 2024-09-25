Мобилизация в Украине — жители Киева и Закарпатья получили повестки по почте

Человек забирает письмо в почтовом ящике. Иллюстративное фото: Despositphotos

Военнообязанные в Киеве и Закарпатье начали получать повестки для уточнения данных. Повестки отправляются через "Укрпочту" и считаются врученными, даже если адресат отказался их получить.

Об этом сообщают местные паблики.

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Военнообязанные начали получать повестки по почте

Первые повестки по почте для уточнения данных стали получать жители Киева и Закарпатья.

Повестка, которую по почте получил житель Киева. Фото: Инсайдер.UA

Ранее Министерство обороны отметило, что процесс выдачи повесток будет автоматизирован через систему "Оберіг", а сами повестки будут отправляться через "Укрпочту".

Повестка, которая пришла на почту. Фото: Инсайдер.UA

Повестка формируется через электронный кабинет военнообязанного, подписывается начальником ТЦК и в течение 48 часов направляется заказным письмом с описью содержимого и уведомлением о вручении.

В случае, если военнообязанный не был дома или отказался получить повестку, она все равно будет считаться врученной после доставки почтальоном. В то же время такой документ невозможно обжаловать в суде.

Повестка от ТЦК через "Укрпочту". Фото: Закарпатич

Заметим, независимо от того, расписался ли гражданин за получение, он считается ознакомленным, поэтому за нарушение предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним, Кабмин выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать и рассылку 900 тысяч повесток по почте для военнообязанных и резервистов до конца 2024 года.

Ранее мы писали, что первые, кто может получить повестку по почте, — лица, которые обновили данные через приложение ''Резерв+''. Следующими граждане, которые не имеют права на отсрочку и лица, которые еще не оформили отсрочку и являются пригодными к военной службе.