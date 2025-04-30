Повернення із СЗЧ — Рада продовжила термін до серпня

Засідання Верховної Ради. Фото: ВР

Верховна Рада України 30 квітня проголосувала за законопроєкт, який передбачає продовження терміну добровільного повернення дезертирів. Так, ті, хто самовільно покинув військову частину може повернутися до 30 серпня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Железняк розповів, що за рішення проголосували 282 народних обранців. Документ з приводу військових у СЗЧ передбачає такі основні положення:

під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;

термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, виплати, забезпечення та пільги не надаються;

військовослужбовці, які повернулись із СЗЧ, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;

військовослужбовець, якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом, його сім'я також.

Результати голосування Верховної Ради. Фото: t.me/yzheleznyak

Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що також впроваджується новий функціонал у застосунку "Армія+", аби подати рапорт на повернення можна було онлайн.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як повернутися на службу після СЗЧ через застосунок "Армія+".

Водночас адвокат повідомляв, в яких випадках кримінальна справа за СЗЧ не відкривається.