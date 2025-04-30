Возвращение из СОЧ — Рада продлила срок до августа

Заседание Верховной Рады. Фото: ВР

Верховная Рада Украины 30 апреля проголосовала за законопроект, который предусматривает продление срока добровольного возвращения дезертиров. Так, те, кто самовольно покинул воинскую часть может вернуться до 30 августа 2025 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Срок возвращения из СОЧ продлили

Железняк рассказал, что за решение проголосовали 282 народных избранников. Документ по поводу военных в СОЧ предусматривает следующие основные положения:

во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, которые оставили и не вернулись до момента прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;

срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются;

военнослужащие, которые вернулись из СОЧ, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;

военнослужащий, которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно оставил службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом, его семья также.

Результаты голосования Верховной Рады. Фото: t.me/yzheleznyak

В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что также внедряется новый функционал в приложении "Армия+", чтобы подать рапорт на возвращение можно было онлайн.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Напомним, ранее мы объясняли, как вернуться на службу после СОЧ через приложение "Армия+".

В то же время адвокат сообщал, в каких случаях уголовное дело по СОЧ не открывается.