Військовий відбив підлеглому селезінку — яке покарання обрав для нього суд

Суддя ухвалює рішення. Фото ілюстративне: Freepik

Заступник командира автотранспортного батальйону, який служив за контрактом у військовій частині Нацгвардії, жорстоко побив двох підлеглих. Одному з потерпілих після побиття видалили орган.

Про це йдеться у вироку, який Полтавський районний суд Полтавської області ухвалив 29 липня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у березні 2021 року фігурант вдарив підлеглого кулаком у груди, бо той невчасно прибув за його викликом. Іншого солдата він того ж дня ударив у тулуб ногою. Потерпілий зазнав травми живота з розривом селезінки та внутрішньою кровотечею. Селезінку довелося видалити. Після цих інцидентів порушник деякий час перебував під вартою, згодом його відпустили під домашній арешт, але у вересні того ж року чоловік скоїв нове порушення: побив поліцейського, унаслідок чого той зазнав травм середньої тяжкості.

У грудні 2021 року фігуранта засудили до чотирьох років і трьох місяців позбавлення волі за побиття підлеглих. Обвинувачений визнав лише те, що побив бійця, якому внаслідок цього видалили селезінку, а факт побиття іншого солдата заперечив.

У березні 2022 року запобіжний захід заступнику командиру замінили. Він вийшов із-під варто під особисте зобов'язання. Таке рішення суд ухвалив, щоб військовий міг долучитися до захисту Батьківщини. У середині лютого фігуранта знову взяли під варту, оскільки він сів п'яним за кермо та скоїв аварію, унаслідок якої травмувалася його дружина.

Рішення суду

Під час нового судового засідання обвинувачений вже не заперечував, що побив обох підлеглих. Чоловіка засудили до семи років позбавлення волі, але три роки з цього терміну він уже відбув, коли перебував під вартою під час досудового розслідування. Вирок суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Чернігові винесли вирок старшому офіцеру. Він утратив військове майно загальною вартістю майже півтора мільйона гривень.

Також ми повідомляли, що на Київщині засудили до 15 років позбавлення волі жінку, яка передала росіянам координати будівлі ГУР Міноборони. Ще одним покаранням для неї стане конфіскація будинку, квартири та земельної ділянки.