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Военный жестоко избил подчиненного — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 00:33
Военный отбил подчиненному селезенку — какое наказание избрал для него суд
Драка между военными. Фото иллюстративное: ИИ

Заместитель командира автотранспортного батальона, служивший по контракту в воинской части Нацгвардии, жестоко избил двух подчиненных. Одному из пострадавших после избиения удалили орган.

Об этом говорится в приговоре, который Полтавский районный суд Полтавской области вынес 29 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в марте 2021 года фигурант ударил подчиненного кулаком в грудь, потому что тот не вовремя прибыл по его вызову. Другого солдата он в тот же день ударил в туловище ногой. Пострадавший получил травму живота с разрывом селезенки и внутренним кровотечением. Селезенку пришлось удалить. После этих инцидентов нарушитель некоторое время находился под стражей, впоследствии его отпустили под домашний арест, но в сентябре того же года мужчина совершил новое нарушение: избил полицейского, в результате чего тот получил травмы средней тяжести.

В декабре 2021 года фигуранта приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы за избиение подчиненных. Обвиняемый признал только то, что избил бойца, которому в итоге удалили селезенку, а факт избиения другого солдата отрицал.

В марте 2022 года меру пресечения заместителю командира заменили. Он вышел из-под стражи под личное обязательство. Такое решение суд принял, чтобы военный мог приобщиться к защите Родины. В середине февраля фигуранта снова взяли под стражу, поскольку он сел пьяным за руль и совершил аварию, в результате которой травмировалась его жена.

Решение суда

Во время нового судебного заседания обвиняемый уже не отрицал, что избил обоих подчиненных. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, но три года из этого срока он уже отбыл, когда находился под стражей во время досудебного расследования. Приговор суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Чернигове вынесли приговор старшему офицеру. Он утратил военное имущество общей стоимостью почти полтора миллиона гривен.

Также мы сообщали, что на Киевщине приговорили к 15 годам лишения свободы женщину, которая передала россиянам координаты здания ГУР Минобороны. Еще одним наказанием для нее станет конфискация дома, квартиры и земельного участка.

суд правосудие избиение военнослужащие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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