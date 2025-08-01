Старший офіцер утратив військове майно — яке покарання обрав для нього суд

Військове майно. Фото ілюстративне: Офіс Генерального прокурора

Старший офіцер утратив військове майно, загальна вартість якого становить майже півтора мільйона гривень. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Новозаводський районний суд міста Чернігова ухвалив 23 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, старшому офіцеру відділу зв'язку та інформаційних систем штабу надали для службового користування військове майно на суму мільйон 423 тисячі 381 гривня. Серед цього обладнання були навушники, кабелі програмування, антени, рації, радіостанції та спецзасоби радіозв'язку. Фігурант мав відповідати за облік і зберігання цього майна, але в період від 30 листопада 2023 року до 3 жовтня минулого року не наглядав за ним і не охороняв його. Частину обладнання фігурант передав іншим військових, але відомості про це у відповідні книги обліку не вніс.

Рішення суду

Під час судового засідання старший офіцер повністю визнав свою провину, розкаявся, повідомив, що частину збитків вже відшкодував, і попросив не карати його надто суворо.

Чоловіка засудили до двох років позбавлення волі, але замінили це покарання службовим обмеженням на такий же строк. Крім того, засуджений повинен відшкодувати мільйон 65 тисяч 601 гривню, а 10% із його зарплати щомісяця відраховуватимуть у дохід держави. Вирок суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Волині правоохоронець допомагав військовозобов'язаному втекти до Молдови. Порушник три роки перебуватиме під пробаційним наглядом. Крім того, у нього конфіскують майно.

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