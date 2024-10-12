Суд покарав військового, який втік зі служби в ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

У Чернівецькій області військовий, який служив у ТЦК, хотів воювати на передовій. У зв'язку з цим, чоловік втік з місця служби, за що суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком, солдат Олександр Р. проходив військову службу в період мобілізації. Відповідно до висновку військово-лікарської комісії, він був визнаний обмежено придатним і у квітні 2023 року був переведений на службу в охоронне відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 15 травня 2023 року Олександр Р. не прибув на службу у встановлений термін і з того часу перебував поза службою на власний розсуд до 7 червня 2023 року. Проти нього порушили кримінальну справу за самовільне залишення місця служби.

Рішення суду

На суді військовослужбовець визнав свою провину і пояснив, що прагнув служити на передовій, а не в ТЦК. Він просив суд не накладати суворе покарання та дати можливість брати участь у бойових діях.

Суд призначив йому три роки позбавлення волі за самовільне залишення місця служби. Вирок ще підлягає оскарженню.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військовослужбовець із Кам'янець-Подільського району Хмельницької області чотири рази самовільно залишав військову частину. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми повідомляли, що за п'ять місяців суди розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від територіальних центрів комплектування. У більшості випадків суди стають на бік позивачів та скасовують штрафи.