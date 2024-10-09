Як суд покарав військовослужбовця, який чотири рази самовільно залишав військову частину

Будівля Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області. Фото: kpm.km.court.gov.ua

Військовослужбовець із Кам'янець-Подільського району Хмельницької області чотири рази самовільно залишав військову частину. За вчинене порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області ухвалив 2 липня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, уперше обвинувачений, який проходив строкову службу, без дозволу командування залишив частину й поїхав додому 24 квітня 2023 року. До служби він повернувся 5 травня, однак уже 2 червня знову залишив пункт постійної дислокації частини й не повертався впродовж трьох днів. Утретє військовослужбовець скоїв порушення 1 листопада. Тоді без дозволу командирів і поважних причин він покинув військову частину на 11 днів. У лютому поточного року фігурант скоїв СЗЧ учетверте. Після цього випадку матеріали про порушення передали правоохоронним органам.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та пояснив, що тікав із військової частини, бо вважає, що керівництво до нього погано ставиться.

Суд визнав військовослужбовця винним і призначив його покарання у вигляді семи років ув'язнення. Вирок можна було оскаржити протягом 30 днів від дня проголошення. Наразі ж рішення суду вже набуло законної сили.

Нагадаємо, у Закарпатській області засудили до трьох років позбавлення волі чоловіка, який написав заяву про відмову від військової служби. Перед цим ВЛК визнала фігуранта придатним, однак, на думку чоловіка, медики не звернули уваги на стан його здоров'я.

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