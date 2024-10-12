Суд наказал военного, который служил в ТЦК и сбежал

Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черновицкой области военный, который служил в ТЦК, хотел воевать на передовой. В связи с этим мужчина скрылся с места службы, за что суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, солдат Александр Р. проходил военную службу в период мобилизации. Исходя из заключения военно-врачебной комиссии, он был признан ограниченно пригодным и в апреле 2023 года был переведен на службу в охранное отделение одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. 15 мая 2023 года Александр Р. не прибыл на службу в установленный срок и с тех пор находился вне службы по своему усмотрению до 7 июня 2023 года. Против него возбудили уголовное дело за самовольный уход с места службы.

Решение суда

На суде военнослужащий признал свою вину и объяснил, что стремился служить на передовой, а не в ТЦК. Он просил суд не выносить суровое наказание и дать возможность участвовать в боевых действиях.

Суд назначил ему три года лишения свободы за самовольный уход с места службы. Приговор еще подлежит обжалованию.

Напомним, недавно мы писали, что военнослужащий из Каменец-Подольского района Хмельницкой области четыре раза самовольно покидал воинскую часть. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Также мы сообщали, что за пять месяцев суды рассмотрели 314 дел по отмене новых штрафов от территориальных центров комплектования. В большинстве случаев суды становятся на сторону истцов и отменяют штрафы.