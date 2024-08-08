Демобілізація в Україні — чому її не варто замінювати ротаціями та зарплатами

Військові йдуть з речами. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Замінювати демобілізацію ротаціями, зарплатами та відпустками — неправильно. Військовим потрібно відпочивати, а на їхнє місце мають прийти нові та не менш навчені бійці.

Про це заявив військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Козінчук наголосив, що ротація також необхідна, щоб бійці мали змогу ефективно воювати. Проблеми з цим були через відсутність особового складу. Водночас, за словами експерта, у ЗСУ є проблема з кадровою політикою.

"Ротація — це не якесь благо, це абсолютна норма для того, аби ми воювали. У країнах НАТО ротація раз на шість місяців. […] Це біологічна і психологічна основа", — наголосив військовий психолог.

Але він наголосив, що ротація — це не демобілізація, і вона не є повноцінним відпочинком. За його словами, вище керівництво України боїться відпускати людей, адже це означає — "оголяти" якусь ділянку фронту. Перш за все потрібно, щоб нові мобілізовані адаптувалися та отримали необхідний багаж знань, який дозволить їм замінити людей, які тривалий час воюють.