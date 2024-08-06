Війна в Україні — як військові можуть отримати додаткові дні відпустки

Українські військові. Фото: AFP

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, під час якого діють особливі норми надання відпусток. Поступово в законодавстві додаються нові можливості, аби військові могли отримати відпочинок.

Видання Армія Inform розповіло, скільки днів відпустки може отримати військовий за знищення ворожої техніки.

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Коли надається відпустка за знищену ворожу техніку

В Україні з'явився новий вид відпусток для військових. Кабмін 21 травня 2024 року затвердив порядок надання відпустки військовим за знищену техніку.

Зокрема, військовослужбовці можуть отримати таку кількість додаткових днів відпустки:

П'ять днів — за знищення бойового корабля; військового літака;

Чотири дні — за знищення зенітно-ракетного комплексу; військового вертольота; радіолокаційного засобу системи ППО; комплексу далекого візуального спостереження;

Три дні — за знищення САУ або РСЗВ; танка; безпілотника великої дальності; крилатої або балістичної ракети; БМП, БТР, БМД або артсистеми;

Два дні — за знищення бронеавтомобіля або вантажівки; засобу радіоелектронної боротьби; безпілотника середньої дальності; засобу контрбатарейної боротьби; засобу радіоелектронної боротьби;

Один день — за знищення безпілотника малої дальності.

Загалом на рік можна отримати не більш ніж 15 днів відпустки за підтверджене знищення техніки. Вона може надаватися не лише тому, хто безпосередньо знищив техніку, але й іншим військовослужбовцям, які брали участь у виявленні та знищенні ворожої техніки. Вони також можуть отримати таку ж кількість днів, як і військовослужбовець, який знищив техніку.