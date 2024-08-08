Демобилизация в Украине — почему ее не стоит заменять ротациями и зарплатами

Военные идут с вещами. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Заменять демобилизацию ротациями, зарплатами и отпусками — неправильно. Военным нужно отдыхать, а на их место должны прийти новые и не менее обученные бойцы.

Об этом заявил военный психолог Андрей Козинчук в эфире Ранок.LIVE.

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Козинчук подчеркнул, что ротация также необходима, чтобы бойцы могли эффективно воевать. Проблемы с этим были из-за отсутствия личного состава. В то же время, по словам эксперта, у ВСУ есть проблема с кадровой политикой.

"Ротация — это не какое-то благо, это абсолютная норма для того, чтобы мы воевали. В странах НАТО ротация раз в шесть месяцев. [...] Это биологическая и психологическая основа", — заявил военный психолог.

Но он подчеркнул, что ротация — это не демобилизация, и она не является полноценным отдыхом. По его словам, высшее руководство Украины боится отпускать людей, ведь это означает — "оголять" какой-то участок фронта. Прежде всего нужно, чтобы новые мобилизованные адаптировались и получили необходимый багаж знаний, который позволит им заменить людей, которые длительное время воюют.