Як долучитися до ЗСУ та не пошкодувати про рішення — поради військового

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Два роки в Україні триває повномасштабна війна. Тисячі українців боронять державу від російського окупанта. Багато добровольців і зараз прагнуть долучитися до лав ЗСУ, щоб захищати країну та зробити свій внесок у перемогу.

Військовослужбовець ЗСУ Петро Кошуков, який до повномасштабного вторгнення був продюсером міжнародних новин і займався стратегічним розвитком бізнесу та ГО в Україні, в ефірі "Громадського радіо" дав поради українським добровольцям, як правильно долучитися до лав ЗСУ та підготуватися до військової служби.

Петро Кошуков, 2016 рік. Фото: google.com

Так, за його словами, якщо ви вирішили, що можете принести користь у війську і хочете стати на захист Батьківщини, не варто одразу йти до ТЦК та СП.

"Єдине, що порекомендував би, звичайно, не пхатися у ТЦК одразу, бо це дійсно ризиковий спосіб потрапити в армію", — наголосив Кошуков.

Захисник підкреслив, що наразі в Україні існує чимало способів долучитися до армії "з розумом", зокрема скористатися рекрутськими ініціативами.

Ще один доволі хороший спосіб — власні соціальні зв'язки. Варто говорити зі знайомими, які вже у війську, зв'язуватися із військовими частинами або підрозділами.

"Дуже часто військові частини, оскільки там дефіцит людей, вони охоче йдуть на інтерв’ю. Вони цікавляться людьми, і якщо ви підійдете одне одному, ви можете потрапити в нормальну частину. Відповідно до ваших навичок, мотивації, навіть фізичного, морального здоров’я і стану", — розповів він.

Багато підрозділів ведуть сторінки в соцмережах, де є номери гарячих ліній. Тож, можна зателефонувати та розпитати про все, що вас цікавить.

Усе це потрібно для того, аби опинитися в тому місці, яке б відповідало вашим навичкам, мотивації, моральному та фізичному стану.

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