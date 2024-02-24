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Військовий порадив, як правильно долучитися до ЗСУ — не треба пхатися до

24 лютого 2024 08:13
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Любомир Кучер
Редактор
Як долучитися до ЗСУ та не пошкодувати про рішення — поради військового
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Два роки в Україні триває повномасштабна війна. Тисячі українців боронять державу від російського окупанта. Багато добровольців і зараз прагнуть долучитися до лав ЗСУ, щоб захищати країну та зробити свій внесок у перемогу. 

Військовослужбовець ЗСУ Петро Кошуков, який до повномасштабного вторгнення був продюсером міжнародних новин і займався стратегічним розвитком бізнесу та ГО в Україні, в ефірі "Громадського радіо" дав поради українським добровольцям, як правильно долучитися до лав ЗСУ та підготуватися до військової служби. 

 

Як долучитися до ЗСУ та не пошкодувати про рішення — поради військового
Петро Кошуков, 2016 рік. Фото: google.com

Так, за його словами, якщо ви вирішили, що можете принести користь у війську і хочете стати на захист Батьківщини, не варто одразу йти до ТЦК та СП. 

"Єдине, що порекомендував би, звичайно, не пхатися у ТЦК одразу, бо це дійсно ризиковий спосіб потрапити в армію", — наголосив Кошуков. 

Захисник підкреслив, що наразі в Україні існує чимало способів долучитися до армії "з розумом", зокрема скористатися рекрутськими ініціативами.

Ще один доволі хороший спосіб — власні соціальні зв'язки. Варто говорити зі знайомими, які вже у війську, зв'язуватися із військовими частинами або підрозділами.

"Дуже часто військові частини, оскільки там дефіцит людей, вони охоче йдуть на інтерв’ю. Вони цікавляться людьми, і якщо ви підійдете одне одному, ви можете потрапити в нормальну частину. Відповідно до ваших навичок, мотивації, навіть фізичного, морального здоров’я і стану", — розповів він.

Багато підрозділів ведуть сторінки в соцмережах, де є номери гарячих ліній. Тож, можна зателефонувати та розпитати про все, що вас цікавить. 

Усе це потрібно для того, аби опинитися в тому місці, яке б відповідало вашим навичкам, мотивації, моральному та фізичному стану.

Раніше ми писали, як пройти повноцінну ВЛК та які документи вимагати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ветеран війни назвав ідеальні параметри бійців, яких потребують ЗСУ. 

Також ми інформували, що військовий експерт назвав реальну кількість українців, яких можуть забрати до ЗСУ впродовж 2024 року. 

війна
ЗСУ
військові
поради
мобілізація

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