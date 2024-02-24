Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военный посоветовал, как правильно присоединиться к ВСУ — не надо лезть в ТЦК arrow

Военный посоветовал, как правильно присоединиться к ВСУ — не надо лезть в ТЦК

24 февраля 2024 08:13
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как присоединиться к ВСУ и не пожалеть о решении — советы военного
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Два года в Украине идет полномасштабная война. Тысячи украинцев защищают государство от российского оккупанта. Многие добровольцы и сейчас стремятся присоединиться к рядам ВСУ, чтобы защищать страну и внести свой вклад в победу.

Военнослужащий ВСУ Петр Кошуков, который до полномасштабного вторжения работал продюсером международных новостей и занимался стратегическим развитием бизнеса и ОО в Украине, в эфире "Громадського радіо" дал советы украинским добровольцам, как правильно присоединиться к рядам ВСУ и подготовиться к военной службе.

 

Как присоединиться к ВСУ и не пожалеть о решении — советы военного
Петр Кошуков, 2016 год. Фото: google.com

Так, по его словам, если вы решили, что можете принести пользу в армии и хотите стать на защиту Родины, не стоит сразу идти в ТЦК и СП.

"Единственное, что порекомендовал бы, конечно, не лезть в ТЦК сразу, потому что это действительно рисковый способ попасть в армию", — подчеркнул Кошуков.

Защитник подчеркнул, что сейчас в Украине существует немало способов присоединиться к армии "с умом", в частности, воспользоваться рекрутскими инициативами.

Еще один хороший способ — собственные социальные связи. Следует говорить со знакомыми, уже в армии, связываться с воинскими частями или подразделениями.

"Очень часто воинские части, поскольку там дефицит людей, они охотно идут на интервью. Они интересуются людьми, и если вы подойдете друг другу, вы можете попасть в нормальную часть. Согласно вашим навыкам, мотивации, даже физическому, моральному здоровью", — рассказал он.

Многие подразделения ведут страницы в соцсетях, где есть номера горячих линий. Можно позвонить и расспросить обо всем, что вас интересует.

Все это нужно для того, чтобы оказаться в том месте, которое соответствовало бы вашим навыкам, мотивации, моральному и физическому состоянию.

Раньше мы писали, как пройти полноценную ВВК и какие документы требовать.

Напомним, мы сообщали, что ветеран войны назвал идеальные параметры бойцов, в которых нуждаются ВСУ.

Также мы информировали, что военный эксперт назвал реальное количество украинцев, которых могут забрать в ВСУ в течение 2024 года.

война
ВСУ
военные
советы
мобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме