Как присоединиться к ВСУ и не пожалеть о решении — советы военного

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Два года в Украине идет полномасштабная война. Тысячи украинцев защищают государство от российского оккупанта. Многие добровольцы и сейчас стремятся присоединиться к рядам ВСУ, чтобы защищать страну и внести свой вклад в победу.

Военнослужащий ВСУ Петр Кошуков, который до полномасштабного вторжения работал продюсером международных новостей и занимался стратегическим развитием бизнеса и ОО в Украине, в эфире "Громадського радіо" дал советы украинским добровольцам, как правильно присоединиться к рядам ВСУ и подготовиться к военной службе.

Петр Кошуков, 2016 год. Фото: google.com

Так, по его словам, если вы решили, что можете принести пользу в армии и хотите стать на защиту Родины, не стоит сразу идти в ТЦК и СП.

"Единственное, что порекомендовал бы, конечно, не лезть в ТЦК сразу, потому что это действительно рисковый способ попасть в армию", — подчеркнул Кошуков.

Защитник подчеркнул, что сейчас в Украине существует немало способов присоединиться к армии "с умом", в частности, воспользоваться рекрутскими инициативами.

Еще один хороший способ — собственные социальные связи. Следует говорить со знакомыми, уже в армии, связываться с воинскими частями или подразделениями.

"Очень часто воинские части, поскольку там дефицит людей, они охотно идут на интервью. Они интересуются людьми, и если вы подойдете друг другу, вы можете попасть в нормальную часть. Согласно вашим навыкам, мотивации, даже физическому, моральному здоровью", — рассказал он.

Многие подразделения ведут страницы в соцсетях, где есть номера горячих линий. Можно позвонить и расспросить обо всем, что вас интересует.

Все это нужно для того, чтобы оказаться в том месте, которое соответствовало бы вашим навыкам, мотивации, моральному и физическому состоянию.

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