Демобілізація в Україні — військовий пояснив від чого вона залежить

Військові. Фото: armyinform

Наразі новий закон про мобілізацію в Україні не передбачає демобілізацію. Проте в законодавстві окреслені певні умови, що можуть стати підставою для звільнення зі служби.

Про це розповів експерт із безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко виданню 24 Канал.

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Питання демобілізації

Експерт зазначив, що хоча закон про демобілізацію може бути формально ухвалений, його реалізація може натрапити на низку труднощів.

На думку Варченка, суспільство та військові повинні бути готові до можливості, що тривалий відпочинок для бійців, які вже більше 2,5–3 років перебувають на фронті, може виявитися неможливим.

"Не все залежить від України. На заваді цього може встати напружена ситуація на лінії фронту або невпевненість партнерів України. Це може призвести до того, що ЗСУ не зможе вчасно і в достатній кількості отримувати озброєння, боєприпаси. І тоді, як завжди, мужністю, героїзмом та кров'ю українського бійця будемо компенсувати бажання відпочити та втому від війни, які інколи демонструють наші союзники", — зазначив військовий.

Цей закон, на думку експерта, може стати важливим кроком у відповідь на запити суспільства, зокрема тих, хто з перших днів повномасштабної війни безпосередньо бере участь у бойових діях. Однак реалізація цих прагнень можливе лише за певних обставин.

"Однією з найважливіших є те, що держава знайде важелі не лише карального, але і стимулювального характеру. Це можуть бути не тільки гроші, а також мотиви, які тримають українців зараз на фронті. Держава, зокрема, має дбати про родини військовослужбовців, які будуть змушені і після 3 років війни перебувати на лінії фронту, і про військових, що зазнали поранення та перебувають на тривалому лікуванні", — додав Варченко.

Він підкреслив, що багато чого залежить від економічних можливостей України.

"В цьому напрямку потрібно думати. Особливо, коли на непріоритетні напрямки, які прямо не пов'язані з питаннями безпеки і оборони, знаходяться в бюджеті гроші. Водночас є кричущі історії, коли бійці перебувають на тривалому лікуванні і не можуть ані забезпечити фізично себе, ані матеріально свої родини", — заявив військовий.

Він зазначив, що всі ці мотиваційні фактори мають критичне значення для того, щоб майбутні військовослужбовці наважилися вступити на службу з зброєю в руках.

Раніше BBC провело розслідування щодо ймовірності впровадження демобілізації в Україні. Згідно з матеріалом видання, очікувати встановлення чітких строків служби раніше кінця поточного року не варто.

Нагадаємо, улітку речник Міноборони України Дмитро Лазуткін заявив, що питання демобілізації потребує серйозного аналітичного вивчення, адже залежить і від теоретичних, і від практичних чинників.